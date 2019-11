Cidades PM denunciado é promovido ao se aposentar em Goiás O tenente-coronel Carlos Eduardo Belele, de 57 anos, conhecido como Belelli, foi alçado à condição de coronel da Polícia Militar do Estado

Preso e denunciado há um ano por participar de um grupo de extermínio, o tenente-coronel Carlos Eduardo Belele, de 57 anos, conhecido como Belelli, foi alçado à condição de coronel da Polícia Militar de Goiás em portaria publicada nesta terça-feira, dia 26, no Diário Oficial do Estado (DOE). O requerimento partiu do militar, que está se transferido para a inatividade. ...