Cidades PM de Rio Verde apreende 45 tabletes de maconha Dois homens foram presos na ação, um em Rio Verde e outro em Quirinópolis

Dois homens foram presos com 45 tabletes de maconha em Rio Verde e Quirinópolis.. De acordo com a Polícia Militar (PM), a ocorrência iniciou em Rio Verde, onde um suspeito foi encontrado com 21 tabletes de maconha. Mais tarde, a corporação localizou 24 tabletes de maconha com outro homem em Quirinópolis. Os suspeitos e a droga foram encaminhados para o ...