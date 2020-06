O soldado da Polícia Militar (PM), Ubirajara Luis de Sales, de 37 anos, morreu nesta segunda-feira (1º) de Covid-19. Em postagem no Instagram, a corporação lamentou a perda e informou que ainda não havia detalhes sobre o sepultamento do militar. Na postagem, vários internautas prestaram condolências à família do policial.

A corporação informou que o militar foi diagnosticado no dia 22 de maio. Neste dia, ele foi atendido no Hospital da PM com poucos sintomas, foi orientado e medicado. Ainda no dia 22, ele foi internado no Hospital Goiânia Leste, onde o quadro evoluiu e o militar no dia 27 foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Em nota, a corporação afirma que está dando todo o suporte à família do soldado neste momento tão delicado. Além disso, a Policia Militar de Goiás permanecerá adotando todas as medidas sanitárias necessárias para a segurança da tropa durante esta pandemia.

De acordo com a PM, desde o início da disseminação do coronavírus, existem 41 casos confirmados dentro da Instituição. Deste total, 16 foram curados e 24 encontram-se em tratamento domiciliar. O caso do Soldado Ubirajara é o único caso de óbito pela doença na PMGO.

Ubirajara estava na corporação há quase seis anos.