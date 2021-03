Um breve e doloroso adeus. Foi assim a despedida de Thyago Bueno Parreira de Freitas, policial militar de 30 anos de idade morto por Covid-19 na quinta-feira (18). Devido à infecção pelo coronavírus (Sars-CoV-2), o sepultamento realizado ontem (19) no Cemitério Parque, em Goiânia, não pôde contar com a presença dos familiares e de amigos do cabo. A história de Thyago se soma à de outros 26 profissionais da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), que perderam a vida pela doença, sendo que 16 ocorreram neste mês.

Para a família, Thyago é descrito, entre várias características, como “alicerce”. “Uma pessoa justa e de muito alegria, espalhava luz por onde passava”, conta a mãe do militar, Paula de Sousa Santos. O irmão, Ygor Bueno, agora carrega no peito o nome de Thyago - decidiu tatuar a assinatura daquele que ele diz que foi também seu amigo e seu pai.

O desejo por se tornar militar surgiu aos 22 anos de idade. O sonho foi realizado pouco tempo depois, ingressando na PMGO aos 23 anos. A família conta que a aprovação no concurso foi considerada por ele a maior conquista da vida. Após o curso de formação, Thyago comemorou com familiares em uma festa promovida no Clube da Ordem dos Advogados do Brasil.

“Amava muito o trabalho de policial. Ele era apaixonado pela polícia. Exercia a função até nos momentos de lazer. Um policial 24 horas por dia”, diz a mulher de Thyago, Paula de Souza Santos. Além dos sonhos para a família, o militar queria alçar cargos maiores e estudava para concursos na carreira policial.

O irmão do militar diz que a família só teve conhecimento da dimensão da doença na PM após adoecimento do cabo. Foram dez dias internado em uma unidade de cuidados semi-intensivos e outros três na UTI. Apenas ele, a mãe e a cunhada puderam se despedir de Thyago, mesmo assim o último adeus foi de “relance”.

“A vacina é a única esperança para que outras famílias não tenham que passar pelo que estamos vivendo hoje”, desabafa Ygor Bueno, que agora se mostra determinado a contar a história do irmão para salvar outras famílias do sofrimento. “Eu espero que toque o coração das pessoas para verem a gravidade da doença”, complementa.

Outros 16 em março

O falecimento do jovem policial mostra que não há idade entre as vítimas, afirma o vereador Cabo Senna, que é presidente da União dos Policiais Militares de Goiás (Unimil). Ele diz que o aumento das notícias de pedidos de internações entre colegas militares tem sido alarmante.

“É muita gente infectada e nós só vemos tendência de piorar”, diz. Dos seis militares que morreram pela doença na última semana e que tiveram idades divulgadas pela PMGO, quatro tinham menos de 60 anos. Na quinta-feira (17), além de Thyago, faleceram outros dois PMs: o capitão da reserva João Gomes, de 79 anos, e o coronel Edson Rodrigues, de 52 anos. (Luiz Phillipe Araújo é estagiário do convênio GJC/UFG)

Doença afeta outras corporações

O quadro de acometidos pela Covid-19 nos outros entes das forças de segurança e salvamento goiana também se acentua. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), já passam dos 4,8 mil os testes positivos para a doença desde o início da pandemia, o que equivale a mais de 20% do total do efetivo quando somados as polícias Militar, Civil e Penal, as guardas civis e o Corpo de Bombeiros.

Na Polícia Civil, 646 agentes foram acometidos pela doença desde o ano passado. Com nove óbitos já registrados, o delegado-geral da Polícia Civil, Alexandre Lourenço, mudou as estratégias de trabalho. Em entrevista à rádio CBN Goiânia, o delegado destacou que o momento é delicado entre os agentes. Segundo ele, devido aos números, as operações que exigem contato estão sendo realizadas somente se forem consideradas imprescindíveis.

No Corpo de Bombeiros, foram 665 militares testados positivos para a Covid-19 desde o início da pandemia. Isso representa mais de 25% do efetivo ativo da corporação. Até ontem (19), 44 permaneciam em tratamento. Foram dois óbitos de militares da ativa. Segundo os Bombeiros, o comandante geral, coronel Adson Marchesini, busca por vacinas para a categoria, já tendo empenhado requerimento.

Entre os policiais penais, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) diz que são 698 casos positivos, sendo que 20 ainda seguem em recuperação. Foram dois os óbitos registrados, um deles no início deste mês.

Apesar de divulgar diariamente notas de falecimentos individuais sobre os militares, sendo essa a fonte de informação acessada pela reportagem, a Polícia Militar não quis informar o número oficial de mortos pela Covid-19. Foi questionado, ainda, o número total de infectados, informação que também não foi respondida.

Para o presidente da Associação de Cabos e Soldados da PM BM de Goiás (ACSPMBMGO), sargento Gilberto Cândido de Lima, a tristeza é o sentimento que vem dominando a categoria. “É muito triste ver nossos companheiros lutarem contra algo que não estão vendo, se infectarem e ainda levarem para suas casas”, diz. Ele destaca o dia a dia de alto risco. “Quando o militar intervém em festas clandestinas, todos estão sem máscaras, embriagados”, diz.

Tanto Gilberto, como o vereador Cabo Senna apontam que haveria falhas na gestão da segurança pública no fornecimento de máscara e álcool gel. A SSP, por sua vez, nega e diz que “desde o primeiro registro de infecção pela Covid-19 em Goiás, o Governo do Estado tomou as medidas necessárias para a proteção de todos os profissionais da segurança pública”.