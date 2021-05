Cidades PM de Goiás diz que está apurando abordagem a youtuber negro na Cidade Ocidental O fato, considerado excessivo, repercutiu muito nas redes sociais e nos principais veículos de imprensa do país

Em nota, assinada pelo Assessor de Comunicação da Polícia Militar do Estado de Goiás, o tenente-coronel Dalbian Guimarães Rodrigues, a corporação informou neste sábado (29) que está apurando as circunstâncias da abordagem ocorrida nesta sexta-feira (28) por policiais militares da Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal, ao youtuber negro Filipe Ferreira que t...