Cidades PM convoca depoimento de professor de Trindade preso por portar faixa contra Bolsonaro Arquidones Bites será ouvido em Palmeiras de Goiás, o que, segundo a defesa do educador, causa surpresa em razão da distância

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) convocou, nesta segunda-feira (14), o professor Arquidones Bites para depor no inquérito que investiga sua prisão no último mês com base na Lei de Segurança Nacional (LSN). O educador de Trindade foi preso por policiais da cidade por manter uma faixa em que chamava o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de "genocida". O dep...