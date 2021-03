Cidades PM atua em meio à confusão Comerciantes de municípios que não aderiram a decreto estadual tiveram que enfrentar fechamento do comércio pela Polícia Militar. Procurador-geral diz que ação é legal

A população de alguns dos municípios goianos que não aderiram ao decreto estadual que proíbe e depois libera o funcionamento de atividades não essenciais por 14 dias com o intuito de barrar a disseminação do coronavírus (Sars-CoV-2) enfrentou o fechamento do comércio ontem (17), feito pela Polícia Militar, por conta de divergências entre as determinações estaduais e mun...