A Polícia Militar apreendeu sete redes de pesca, uma arraia e 18,85 kg de pescado durante abordagem de rotina a um veículo que trafegava pela GO-338, no município de Barro Alto, na região central do Estado. Os objetos e carnes encontrados no interior do veículo foram considerados provas de pesca predatória.

Os responsáveis pela carga foram presos e levados para a Delegacia de Goianésia. Eles responderão por crime contra o meio ambiente.