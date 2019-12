Cidades PM apreende meia tonelada de maconha em chácara de Aragoiânia Durante a operação da Tropa de Choque um suspeito foi morto

Após denúncias anônimas, a Tropa de Choque da Polícia Militar apreendeu meia tonelada de maconha em uma chácara, no sábado (7), em Aragoiânia. De acordo com a PM, haviam quatro suspeitos no local, sendo que um conseguiu fugir pela mata, dois foram presos e Antonio Kelves Marinho dos Santos, que já tem várias passagens policiais e seria o encarregado de rec...