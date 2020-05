Cidades PM apreende duas carretas com cigarros em Jussara Ao todo, os policiais calculam que a carga contrabandeada custe cerca de R$ 7 milhões

Uma ação da Polícia Militar (PM) na manhã deste domingo (3) interceptou e apreendeu duas carretas carregadas com cigarros contrabandeados, em Jussara, no Oeste de Goiás. A investigação aponta que a carga tinha como origem o Paraguai e esteja avaliada em R$ 7 milhões. Trata-se da maior apreensão feita no Estado para este tipo de carga contrabandeada, sendo 1,4 milhão d...