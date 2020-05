Cidades PM apreende 600 quilos de pescado irregular na GO 454, entre Nova Crixás e Mozarlândia Peixes transportados eram da espécie Pirarucu, que está ameaçada de extinção

A Polícia Militar apreendeu, nesta sexta-feira (1º), 600 quilos de pescado irregular, durante fiscalização de rotina na GO 454, entre os municípios de Nova Crixás e Mozarlândia, no Norte de Goiás. Segundo a PM, os peixes transportados eram da espécie Pirarucu, que está ameaçada de extinção. Ainda de acordo com a Polícia Militar, os dois homens que estavam no veí...