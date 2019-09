Cidades PM aposentado promete R$ 30 mil a quem matar homem que teria furtado filha, em Goiás Polícia Civil abriu ocorrência por incitação à violência. Cabo Vanderley, como é conhecido, diz que vídeo foi gravado em um momento de raiva. "Não tem ser humano que fala uma asneira daquela e fica orgulhoso depois", disse

O policial militar aposentado Vanderley Lourenço Ferreira, conhecido como Cabo Varderley, de Senador Canedo (GO), região metropolitana de Goiânia, divulgou um vídeo em que promete R$ 30 mil para quem matar um homem que furtou objetos do carro da filha do militar. "Gente, eu sei que o 'Direitos Humanos' não vai gostar. Bandido bom é bandido morto. Se alguém pegar esse d...