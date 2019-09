Cidades PM aposentado pode responder por incitação ao crime em Senador Canedo Em vídeo, ele promete pagar R$ 30 mil para quem matar o homem que furtou objetos da filha. Militar se diz arrependido: “Uma infelicidade danada”

O policial militar aposentado Vanderley Lourenço Ferreira, conhecido como Cabo Vanderley, de Senador Canedo, região metropolitana de Goiânia (GO), pode responder judicialmente por incitação ao crime por vídeo divulgado no último sábado (14). Na ocasião, ele promete R$ 30 mil para quem matar um homem que teria furtado objetos que estavam no carro de sua filha. Por isso...