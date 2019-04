Vida Urbana PM é morto dentro de boate após esbarrar e discutir com policial civil; veja vídeo 🎥 Câmera de segurança da casa noturna flagrou o instante em que os dois policiais discutem e sacam suas armas; Toda a briga durou cerca de 7 segundos

Um policial militar foi morto após um desentendimento dentro de uma boate na madrugada desta segunda-feira (15), em Águas Claras, no Distrito Federal. Um policial civil, que não teve sua identidade divulgada, assumiu a autoria dos disparos. O primeiro-tenente Herison Oliveira Bezerra, de 38 anos, foi baleado duas vezes no tórax e uma vez no abdômen. Ele chegou a ser ...