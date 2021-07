Cidades PM é exonerado após ser flagrado agredindo homem em bar de Santa Terezinha de Goiás Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de Goiás informou que, além da exoneração do militar do cargo que ocupava no Procon, foi instaurado um “procedimento administrativo disciplinar para apuração rigorosa da conduta dentro do que a lei determina”

O policial militar e gerente de atendimento do Procon Goiás, tenente Wilson Silva Oliveira, foi exonerado do cargo após ter sido filmado, armado, agredindo um homem em um bar de Santa Terezinha de Goiás, no norte do Estado no último sábado (24). Nas imagens é possível ver que o PM, que não estava fardado, atinge com chutes e uma coronhada o outro cliente do estabelecimento. Em nota, ...