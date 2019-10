Cidades PM é acionada em falsa ocorrência de roubo a banco, em Goiânia Alarme de agência disparou quando vigilantes entraram no local sem desativar sistema de segurança

A Polícia Militar foi acionada por engano na tarde desta quinta-feira (24), após vigilantes de uma empresa de transporte de valores entrarem em uma agência bancária na Avenida D, no Setor Oeste, sem desativar o sistema de segurança. De acordo com a PM, o alarme disparou e uma fumaça branca – que faz parte do dispositivo de segurança – começou a sair do local. A falsa ...