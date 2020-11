As plataformas de notificações de mortes por Covid-19 seguem com instabilidade. Em atualização divulgada nesta sexta-feira (13), a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES) informa que não houve atualização dos dados nas últimas 24h. Assim, os municípios goianos seguem com 5.936 registros de casos fatais da doença.

No boletim diário a SES informa que as instabilidades estão nos sistemas oficiais de notificação do Ministério da Saúde (MS), o e-SUS VE e Sivep Gripe. “Assim, as Secretarias Municipais de Saúde não conseguem ter acesso para realizar as notificações”, destaca a SES.

O número de infecções foi atualizado, com 343 novos casos incluídos nos registros. O total de infecções confirmadas desde o início da pandemia chega a 266.842. Destes, há o registro de 257.191 pessoas recuperadas. No Estado, há 242.585 casos suspeitos em investigação.