Cidades Plataforma da Organização das Voluntárias de Goiás vai ligar voluntários a projetos sociais Programa foi lançado nesta quarta-feira (30) com a presença da primeira- dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, e do governador Ronaldo Caiado (DEM)

A Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) lançou nesta quarta-feira (30) a Plataforma do Voluntariado. A iniciativa, hospedada no site da instituição, tem o objetivo de conectar pessoas que possam ofertar tempo, donativos ou recursos financeiros aos projetos cadastrados na OVG. A cerimônia reuniu a primeira-dama do Estado, Gracinha Caiado e o governador Ronaldo Caiado ...