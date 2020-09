Cidades Platô da Covid-19 resiste há 2 meses em Goiás Estado continua com alto número de óbitos diários, em média de 50, desde julho e sem previsão para redução

Ainda não há qualquer perspectiva sobre a diminuição do contágio do coronavírus (Sars-CoV-2) em Goiás. No fim de julho, com a possibilidade da chegada do pico no número de óbitos pela Covid-19, o Estado deu início à situação do platô, em que as mortes diárias seguiriam um padrão por um tempo e depois começaria a cair. No entanto, dois meses depois, esta continua sendo a...