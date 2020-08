Cidades Platô é alto, mas Covid-19 pode iniciar queda em Goiânia nas próximas semanas Autoridades de Saúde são cautelosas, mas enxergam possibilidade de a curva começar a diminuir em duas semanas

Quase seis meses depois dos primeiros casos de Covid-19 em Goiás, e com o registro diário de mortes na casa das dezenas, as autoridades de saúde começam a falar, mesmo com cautela, da possibilidade de a pandemia começar a refluir nas próximas semanas. O cenário atual, avaliam, é de um platô muito alto – o que exige que todos os cuidados sanitários sejam observados com ...