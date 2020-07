Cidades Plantações de maconha aumentam no Brasil e se espalham pela Amazônia Relatório mostra que, entre 2019 e 2020, centenas de áreas de cultivo foram encontradas na Bahia, Pernambuco, Alagoas, Maranhão e Pará

As plantações de maconha em território nacional identificadas pela Polícia Federal deixaram de ser restritas, no governo de Jair Bolsonaro, ao chamado Polígono da Maconha, no sertão da Bahia e Pernambuco. Relatório de investigações obtido pelo Estadão mostra que, entre 2019 e 2020, centenas de áreas de cultivo da Cannabis sativa - planta da qual se extrai a erva - f...