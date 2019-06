Cidades Plantação de maconha é encontrada em São João da Aliança Droga foi encontrada após denúncia e era cultiva em latas de tinta, diz PM

Uma plantação de maconha foi descoberta e apreendida por uma equipe da Polícia Militar (PM) de Goiás na tarde do último domingo (9), no município de São João da Aliança, a cerca de 330 quilômetros de Goiânia. De acordo com a corporação, foram encontradas 124 mudas da planta, que eram cultivadas em latas de tinta, em local próximo a um córrego que passa por uma fazenda. A...