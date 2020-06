Cidades Plantação de girassóis em Joanópolis gera aglomeração e Polícia Militar é acionada; veja vídeo O proprietário da fazenda, Anderson Venâncio, afirma que os visitantes invadiram o local e danificaram a lavoura para tirar fotos

No último fim de semana do mês de maio, nos dias 30 e 31, uma lavoura de girassóis em Joanópolis, distrito de Anápolis, a 55 km de Goiânia, teve intervenção da Polícia Militar para conter a aglomeração de pessoas no local. O proprietário da fazenda, Anderson Venâncio, recorreu à polícia após o local ficar lotado de pessoas que buscavam a plantação como cenário para e...