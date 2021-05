Cidades Plano propõe maior rigidez para captação na Bacia do Meia Ponte Resultado de estudo das condições críticas do manancial, proposta orienta sobre vazões de outorgas e medidas para tornar uso do recurso hídrico mais racional

As regras para exploração dos recursos hídricos da Bacia do Rio Meia Ponte podem ficar mais rígidas nos próximos anos. Diante de um cenário de escassez e previsão de aumento da demanda, solicitações vindas do setor produtivo ou de empresas de saneamento deverão apresentar planos com profundas mudanças em hábitos de consumo da água. Esta é uma das previsões do que pode ser...