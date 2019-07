Cidades Plano particular oferece consulta online 24 horas Em meio ao processo de regulamentação da telemedicina no País, Amil cria serviço para 180 mil beneficiários com apoio do Hospital Israelita Albert Einstein

Em meio à polêmica da regulamentação da telemedicina no País, a Amil, maior operadora de planos de saúde do Brasil, começa a oferecer nesta segunda-feira, 8, consulta médica virtual. O atendimento por teleconferência estará disponível 24 horas, todos os dias da semana, e terá como foco pacientes com queixas comuns, como gripe, tosse, dor de garganta, dor de barr...