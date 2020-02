Cidades Plano para reduzir violência em Goiânia tem pelo menos 30 conjuntos de ações Iniciativa faz parte da segunda fase do programa Em Frente Brasil, coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Medidas devem entrar em vigência ainda neste semestre

Um dos principais pontos da segunda fase do programa Em Frente, Brasil denominada Proteção Socioeconômica, é a construção do Plano Local de Segurança. Ele visa a direcionar as ações do projeto-piloto. O documento, que deve ser concluído amanhã tem sete temáticas que versam sobre os serviços públicos e as carências da população relativas à educação, saúde, emprego e r...