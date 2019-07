Cidades Plano para financiamento privado de universidades federais prevê aporte de 102,6 bilhões O fundo para financiar universidades federais será de natureza privada, cujas cotas serão negociadas na Bolsa de Valores

O Ministério da Educação (MEC) anunciou nesta quarta-feira, 17, um plano que prevê um aporte de R$ 102,6 bilhões para as universidades federais, menos da metade do recurso (R$ 50 bilhões) vindos do orçamento público. A principal aposta do programa, batizado de "Future-se", é a formação de um funding que envolve o patrimônio da União, fundos constitucionais, leis de i...