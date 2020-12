Cidades ‘Plano Nacional de Imunização é coordenado por Ministério, não por A ou B’, diz Caiado em lançamento Ministério da Saúde lançou, nesta quarta-feira (16), PNI para Covid-19 e prometeu distribuição igualitária e proporcional a Estados

Atualizada às 12h46 O governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM) participou, na manhã desta quarta-feira (16), do lançamento do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. No evento, que contou com a presença do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello e do presidente Jair Bolsonaro, Caiado voltou a defender o plano nacional e criticar ...