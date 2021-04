Cidades Plano Diretor volta a ser discutido após um mês de paralisação Comissão formada pelo Paço, vereadores e representantes do mercado imobiliário continuam reuniões para chegar a novo consenso sobre projeto

As reuniões de discussão da atualização do Plano Diretor de Goiânia, que foram suspensas durante todo o mês de março em razão dos decretos de restrições para o combate à pandemia de Covid-19, vão ser retomadas na próxima segunda-feira (5). O grupo é formado por representantes do Paço Municipal, via Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh), quat...