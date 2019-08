Cidades Plano Diretor prevê mais corredores de ônibus e menos estacionamentos em Goiânia Projeto do Paço, em tramitação na Câmara, quer ruas mais livres e calçadas largas para uso das pessoas e não de veículos motorizados parados

A ideia que a Prefeitura de Goiânia tem para os próximos dez anos da cidade é uma capital com menos carros parados nas ruas, em que o espaço hoje utilizado para estacionamento fique mais livre para o deslocamento de veículos, alargamento das calçadas e uso dos pedestres. As propostas constam no projeto de atualização do Plano Diretor (PD), que começa a tramitar na Com...