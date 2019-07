Cidades Plano Diretor: Paço propõe a criação de cinco polos de desenvolvimento econômico Minuta que atualiza Plano Diretor, que será enviada nesta semana para a Câmara Municipal, traz a implantação de locais para incentivar economia em regiões mais periféricas

O projeto de lei de atualização do Plano Diretor de Goiânia, que finalmente deve chegar à Câmara Municipal nesta semana, projeta novas configurações para a cidade como a criação de polos de desenvolvimento econômico em áreas periféricas do município. Cinco polos estão descritos no documento, sendo um a mais do que havia na minuta finalizada em 2018, mas dois deles são ...