Cidades Plano Diretor: ideia é tornar Goiânia mais compacta Projeto traz ideia da cidade com uso dos vazios urbanos e tentativa de minimizar deslocamentos

A minuta do projeto do Plano Diretor enviado à Câmara Municipal no último dia 10 e que deve ser apreciado pelos vereadores a partir de agosto traz a ideia de cidade compacta já vendida no documento que vale atualmente, de 2007, mas agora de um modo mais simples e avançado. O texto feito pelos técnicos do Paço Municipal, em diversos artigos, busca o uso dos vazios urba...