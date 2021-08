Plano Diretor de Goiânia vai permitir proprietário pagar para área rural virar urbana

A expansão do perímetro urbano de Goiânia a ser implantada com a aprovação do Plano Diretor deverá ser feita em um modelo diferente do que tem ocorrido nos últimos anos e na maior parte das cidades brasileiras. A proposta, que consta no relatório final do Grupo de Trabalho (GT) formado pela Prefeitura e com a presença de vereadores e representantes do mercado imobiliário, é utilizar o instrumento da Outorga Onerosa de Alteração de Uso (OOAU), que permite que um imóvel da zona rural passe a fazer parte da zona urbana. Isso se dá em áreas definidas previamente pela Prefeitura, que estabelece critérios técnicos e um preço a ser pago pelos proprietários.

Com esse instrumento, na prática, Goiânia passaria a ter três macrozonas, sendo a urbana já definida com o tamanho atual, uma área intermediária e a macrozona rural. Essa área intermediária será descrita também como rural, mas passível de urbanização desde que o imóvel obedeça os critérios da OOAU e o proprietário faça o pagamento do preço público. Enquanto que a macrozona rural não teria essa possibilidade de urbanizar de acordo com a proposta divulgada.

Projeto esportivo e camelôs disputam espaço no Mutirama, em Goiânia

Dois meses após ser reaberto ao público, o Parque Mutirama voltou a ser objeto de disputa entre ambulantes e projetos esportivos que buscam ocupar a área externa do local. O espaço sobre o túnel da Avenida Araguaia foi criado pela Prefeitura de Goiânia como um complexo de convivência e prática esportiva. Apesar disso, o local está tomado por comerciantes irregulares, o que está dificultando o uso por atletas.

A professora de Educação Física Wagnér Costa, de 71 anos, que mantém treinos de basquete gratuitos no local, diz que a convivência com os vendedores se tornou insustentável, com carros de ambulantes estacionados nas quadras, situação observada em todos os dias de funcionamento do parque. Fotos e vídeos feitos pela educadora mostram barracas montadas que atrapalham até mesmo a passagem de visitantes.

Bolsonaro faz duas visitas a Goiânia nesta sexta e sábado; confira agenda

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) chega à 15ª agenda oficial em Goiás, desde que assumiu o mandato, com dois eventos marcados para hoje e amanhã em Goiânia. Nesta sexta-feira (27), ainda pode participar de uma motociata na capital, reforçando o caráter político de suas agendas nos Estados. O governador Ronaldo Caiado (DEM), que estava afastado do presidente, confirmou presença nos dois eventos.

Bolsonaro vem hoje a Goiânia para a solenidade de passagem de comando do comandante de operações especiais, general de Divisão Gustavo Henrique Dutra de Menezes, para o general de Brigada Carlos Alberto Rodrigues Pimentel, que será realizada, a partir das 10 h, no Comando de Operações Especiais do Exército Brasileiro Goiânia.