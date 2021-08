Cidades Plano Diretor de Goiânia recebe sugestão de 127 alterações de grupo de trabalho Documento levado ao MP-GO propõe que Câmara acate 59 emendas e insira outras 68

O Grupo de Trabalho (GT) formado pela Prefeitura de Goiânia e com participação de vereadores e representantes do mercado imobiliário para discutir as emendas que alteram o Plano Diretor concedeu um relatório final sugerindo 127 mudanças no projeto que foi enviado à Câmara Municipal em junho de 2019. Do total, 59 são emendas feitas por vereadores em 2020 e as outras 68 ...