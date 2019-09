Cidades Plano Diretor de Goiânia prevê prédios no Marista Proposta inclui mais 13 quadras do bairro em área liberada para construções

O projeto do Plano Diretor de Goiânia aumentou a área adensável do Setor Marista, considerado um dos metros quadrados mais caros da capital. Entre a Avenida 85 e a Rua 90, que são eixos de desenvolvimento no novo plano, 13 quadras do bairro passaram a ser classificadas como adensáveis, podendo comportar prédios de mais de 11 metros. Segundo o secretário municipal de Planejam...