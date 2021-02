Cidades Plano Diretor de Goiânia deve ficar pronto em três meses Comissão formada pelo Paço, Câmara Municipal e mercado imobiliário tem 90 dias para formatar o texto com proposta original, emendas de vereadores e plano de governo

A comissão formada pelo Paço Municipal, com participação da Câmara e de representantes do mercado imobiliário, foi oficializada em decreto publicado no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (18) e terá 90 dias a partir de agora para formatar o texto do Plano Diretor de Goiânia. O projeto foi retirado de tramitação da Câmara em setembro de 2020, ainda na gestão...