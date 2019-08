Cidades Plano de racionamento de água é definido para Goiânia Saneago encaminhou aos órgãos competentes documento que prevê medidas de gestão e rodízio em caso de crise hídrica. Rio Meia Ponte tem queda em vazão e se aproxima do nível crítico 2

Nos últimos sete dias, a vazão do Rio Meia Ponte segue abaixo dos 4.300 litros por segundo (l/s), tendo, inclusive, se aproximado por três dias do montante que seria considerado nível crítico 2 da bacia (3.300 l/s). Hoje ela está classificada no grau 1 de criticidade. Se a vazão seguir em queda, atingindo 2.800 l/s, está prevista a implementação de plano de racionamento...