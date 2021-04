Cidades Plano de manejo abala comunidade do Parque Estadual de Terra Ronca, em Goiás Comunidade local, que depende do turismo na região, reclama da aprovação do plano de manejo sem ser ouvida. Semad diz que nada foi feito na surdina e defende proposta

Em meio a protestos, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) aprovou o plano de manejo do Parque Estadual de Terra Ronca (Peter), localizado nos municípios de São Domingos e Guarani de Goiás, região Nordeste do Estado. Instrução normativa nesse sentido foi publicada no Diário Oficial (DOE) na quarta-feira (31), véspera do feriado da S...