Cidades Plano de drenagem e fiscalização poderiam ter evitado estragos em Catalão, afirma MP Ação que tramita no Justiça desde 2015, de autoria do Ministério Público Estadual, exigia providências que poderiam ter evitado estragos. Prefeitura recorreu de pedido

A Prefeitura de Catalão entrou no dia 20 de janeiro com um recurso no Superior Tribunal de Justiça (STJ) contra um pedido do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) para que fosse elaborado e efetivado um plano municipal de drenagem urbana, além de fazer uma fiscalização "permanente, eficaz e efetiva" das represas existentes na área urbana da cidade. A ação foi prot...