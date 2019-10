Atualizado às 20h43

O município de Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, registrou o alagamento de vias públicas após forte chuva ocorrida nesta segunda-feira (21). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a localidade mais afetada foi a Quadra 7 MR 3, no Setor Norte, que é residencial. Segundo a corporação, há histórico de problemas semelhantes no local.

Apesar do transtorno, não houve vítimas. A corporação chegou a ser acionada para socorrer uma mulher que estaria ilhada no interior de um veículo, mas, ao chegar ao endereço informado, nenhuma ocorrência foi identificada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a chuva foi intensa, mas ocorreu durante curto período de tempo. O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) informou ao POPULAR que imagens de satélite do local apontaram que, durante a tarde, o volume de chuva pode ter sido de 35 a 40 milímetros.