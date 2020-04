Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, registrou nesta terça-feira (21) a primeira morte pelo novo coronavírus (Covid-19). Segundo o secretário de Saúde da cidade, Lázaro Reis, a vítima é uma mulher, de 43 anos, que apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 16 deste mês. Ela foi até o Hospital Municipal, onde foi internada.

De acordo com o secretário, no segundo dia de internação o Distrito Federal enviou 20 testes rápidos e a paciente realizou o primeiro exame, que deu negativo para a Covid-19. No entanto, a pasta solicitou uma vaga no Hospital de Campanha para o Enfrentamento ao Coronavírus em Goiás (HCamp) e ela foi transferida para Goiânia no último dia 18.

Devido quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) foi coletado material e enviado para o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-GO), que realizou novo exame e detectou a doença. O resultado saiu no domingo (19). A mulher, que segundo familiares possuía diabetes, morreu nesta terça.

Lázaro explicou que o marido da mulher trabalha em uma empresa de Brasília, que suspendeu as atividades após detectar um funcionário com o novo coronavírus. Ele, a filha e o genro dela estão em isolamento e são acompanhados por equipes da secretária.

O sepultamento da mulher está marcado para esta quarta-feira (22), às 10 horas, no cemitério de Planaltina. Com a confirmação desse caso, o número de mortes provocadas pelo coronavírus em Goiás sobe para 20.