Cidades Pistoleiro do Ceará suspeito de pelo menos 15 homicídios é preso em Trindade Prisão foi realizada por Polícia Civil e ele estava morando em Goiás há seis meses

A Polícia Civil prendeu às 6h03 desta quarta-feira (31), Elison Vidal Pinheiro, 22 anos, suspeito de pelo menos 15 homicídios nos últimos três anos, no Ceará. Morando em Trindade há seis meses com a esposa e duas filhas, ele utilizava documentos falsos com o nome de Antônio. A investigação foi coordenada pela Delegacia Regional de Trindade, com apoio do Grupo Tático 3...