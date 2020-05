Uma pistola e 49 munições foram encontradas nesta terça-feira (12), durante a revista de uma ala na Penitenciária Odenir Guimarães (POG), em Aparecida de Goiânia, na região Metropolitana da Capital. Os objetos foram encontrados dentro de um buraco em uma cela divida por 5 reeducandos. Os suspeitos e os materiais foram levados para a Polícia Civil (PC).

Em nota, a Superintendência de Segurança Penitenciária da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) confirmou a apreensão da pistola e das munições e informou que um procedimento administrativo será aberto pela direção do presídio para apuração da entrada dos materiais na unidade e identificação e aplicação de sanções aos responsáveis pelo fato, na forma da lei.

A DGAP reitera que, por determinação do Governo de Goiás, procedimentos de segurança de revista ocorrem frequentemente em todas as unidades prisionais do Estado. Revistas estruturais, por exemplo, são realizadas diariamente.