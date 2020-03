Cidades Pista na Avenida Samambaia, em Goiânia, é liberada nesta quarta-feira (4) Via estava interditada para tráfego desde o último dia 25, após risco de rompimento da barragem que fica no setor Chácaras de Recreio Samambaia, na região norte da capital

A pista na Avenida Samambaia, no setor Chácaras de Recreio Samambaia, na região norte de Goiânia está liberada para tráfego a partir desta tarde de quarta-feira (4). O tráfego do trecho estava bloqueado desde o último dia 25, onde uma barragem que fica na área transbordou no período de carnaval e corria risco de rompimento. Com a situação, quem vive na região ou trabalha nas redondezas estava praticamente ilhado. A Secretaria de Infraestrutura de Goiânia (Seinfra) informou que inst...