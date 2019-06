Cidades Pista do BRT Norte-Sul, em Goiânia, chega ao Terminal Isidória Serviços na Rua 90, iniciados em abril, avançam pelo trecho rumo à plataforma, mas construção de espaço provisório ainda está sendo iniciado. Entrega é prevista para novembro

A pista exclusiva do transporte coletivo no BRT Norte-Sul, que está sendo construída na Rua 90 e Avenida 1ª Radial, entre os setores Sul e Pedro Ludovico, já alcançou o arredor do Terminal Isidória. No entanto, os trabalhos ainda não chegaram ao terminal e estão sendo realizados apenas inicialmente no espaço que será improvisado na Alameda João Elias da Silva Caldas pa...