Cidades Pista desmorona com chuva e trecho da BR-020, em Alvorada do Norte, é interditado Trânsito sofreu desvio e PRF afirma que não há congestionamento no local

A BR-020, quilômetro 180, em Alvorada do Norte, no nordeste de Goiás, precisou ser interditada por volta das 6h10 desta sexta-feira (22) devido ao desmoronamento da pista, causado pela chuva. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a via está totalmente interditada no sentido Brasília para Alvorada. Como os dois sentidos são pistas duplas, o trânsito foi desviado p...