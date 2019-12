Cidades Pista da trincheira na Rua 90, em Goiânia, é liberada Obra foi iniciada em 1º de abril deste ano e integra o corredor BRT Norte-Sul

Foi liberada às 17 horas desta sexta-feira (6) a trincheira no cruzamento da Rua 90 com a Avenida 136, no Setor Sul, em Goiânia. Antes de permitir a circulação de veículos, o prefeito Iris Rezende (MDB) percorreu o trajeto caminhando. Ao final, permitiu que os veículos trafegassem no novo traçado. Obra foi iniciada em 1º de abril deste ano e integra o corredor BRT Norte-Sul, sistema que ligará um trecho de quase 22 quilômetros entre o Terminal...