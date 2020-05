Cidades Pista da 2ª Radial em Goiânia deve ser liberada no sábado Tráfego no sentido Vila Redenção, em Goiânia, será permitido e serviço na direção oposta, iniciado

A ponte da Avenida 2ª Radial, no Setor Pedro Ludovico, sobre a Marginal Botafogo, no sentido Terminal Isidória para a Vila Redenção, vai receber nesta quinta-feira (28) o serviço de capa asfáltica e deve ser finalizada ainda nesta sexta-feira (29). Com isso, o tráfego será liberado para este ponto ao mesmo tempo que as obras vão ser iniciadas no sentido contrário a par...