Cidades Pista da 2ª radial é interditada para obras da Marginal Botafogo, em Goiânia; veja mapa Nessa etapa, será construído o trecho da via que vai da Avenida Jamel Cecílio à 2ª Radial, no Setor Pedro Ludovico, informou a Secretaria Municipal de Trânsito Transporte e Mobilidade

Começou nesta terça-feira (15) a interdição da pista da 2ª Radial no sentido Terminal Isidória – BR-153. O bloqueio é para a obra de prolongamento da Marginal Botafogo. Nessa etapa, será construído o trecho da via que vai da Avenida Jamel Cecílio à 2ª Radial, no Setor Pedro Ludovico. A interdição começa a partir da Avenida Botafogo e o bloqueio vai até a Avenida Jardim...