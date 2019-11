Cidades Pista cede e cratera engole três veículos na GO-206, em Itarumã (GO) Carros e caminhão seguiam sentido Caçu quando o buraco abriu na rodovia durante chuva

Atualizada às 9h20 Dois carros e um caminhão foram engolidos por uma cratera que se formou, na madrugada desta sexta-feira (29), no KM-42 da GO-206, em Itarumã, na região Sudoeste de Goiás. Chovia bastante no momento do acidente. Os veículos seguiam sentido Caçu quando o buraco abriu na rodovia. Não houve registro de feridos. A rodovia está totalmente in...